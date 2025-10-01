مجلس التعاون الخليجي والناتو يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لدول الجوار الجنوبي خافيير كولومينا، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، بمحافظة العُلا.

واستعرض اللقاء العلاقات بين مجلس التعاون والناتو، وبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بحث الجانبان سبل تعزيز مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في عدد من المؤتمرات والأنشطة التي ينظمها الناتو خلال الفترة القادمة، إضافة إلى آليات العمل المشتركة بين الجانبين.