فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح حرائق عدة اندلعت في الجليل الغربي

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن فرق الإطفاء تكافح حرائق عدة اندلعت في الجليل الغربي إثر قصف صاروخي من جنوب لبنان، فجر اليوم الاثنين.

وأضافت القناة 14 الإسرائيلية أن 30 صاروخا على الأقل انطلقت من لبنان في وقت مبكر اليوم الاثنين، باتجاه مدينة نهاريا الساحلية ومناطق أخرى في الجليل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وضواحيها مع رصد عشرات القذائف الصاروخية، وأضافت أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، ذكر موقع "إسرائيل هيوم" أن الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حريقا اندلع في بلدة قريبة من نهاريا جراء سقوط صواريخ.

وفي وقت مبكر اليوم الاثنين، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قصفوا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جيش الاحتلال في جعتون (شرق مدينة نهاريا الساحلية) بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله إن القصف يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، خصوصا بلدة معروب.