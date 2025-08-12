مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الإنساني بالقطاع بلغ مرحلة كارثية على جميع المستويات

قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مرحلة كارثية على جميع المستويات، خصوصًا الصحية والغذائية والمائية.

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفيات تعاني من عجز كبير في استقبال المرضى، خاصة من النساء والأطفال، نتيجة تفشي الأمراض ونقص الموارد الطبية.

وتابع: "هناك أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، وأطفال كثر يعانون داخل مراكز الإيواء، لا تستطيع المراكز الصحية تقديم الخدمات اللازمة بسبب الضغط الهائل عليها."

وأشار إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا في حالات سوء التغذية، حيث تحوّلت العديد من الحالات المتوسطة إلى حادة، مع غياب واضح للإمدادات الغذائية الكافية.

وتابع: "ما يتم إدخاله من مساعدات، سواء عبر المعابر أو عبر الإلقاء الجوي، كميات قليلة جدًا ولا تصل إلى الجميع، ما أدى إلى تفاقم المعاناة."

وأكد أبو عفش أن النظام الصحي في غزة أصبح غير قادر على تحمّل هذه الأعباء، محذرًا من احتمال ارتفاع أعداد الوفيات إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

كما نوه إلى أن ما يصل من القوافل الإنسانية لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات، مشيرًا إلى أن بعض القوافل تتعرض للسرقة، مما يزيد من صعوبة إيصال الدعم للمواطنين المحتاجين.

وختم حديثه قائلًا: "نخشى ما نخشاه أن تزداد حالات الوفاة بسبب هذا الوضع الخطير الذي لا يُحتمل، في ظل انهيار شبه تام للمنظومة الصحية والإغاثية في غزة."