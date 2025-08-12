 قمة أمريكية- كورية جنوبية في 25 أغسطس لبحث الأمن والشراكة الاقتصادية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 6:38 ص القاهرة
قمة أمريكية- كورية جنوبية في 25 أغسطس لبحث الأمن والشراكة الاقتصادية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 5:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 5:51 ص

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعقدان قمتهما الأولى في واشنطن في 25 أغسطس، لبحث القضايا الأمنية والتعاون في الصناعات المتقدمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة كانج يو-جونج، أن لي سيغادر في 24 أغسطس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه مطلع يونيو.

وأضافت أن "الرئيسين يخططان لبحث سبل تطوير التحالف الكوري الجنوبي–الأمريكي ليصبح تحالفا استراتيجيا شاملا موجها نحو المستقبل، استجابة للتغيرات في البيئة الأمنية والاقتصادية الدولية".

كما يُتوقع أن يتطرقا إلى التعاون الصناعي في مجالات أشباه الموصلات والبطاريات وبناء السفن، استنادا إلى اتفاق التجارة الذي أبرمه البلدان في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب كانج.


