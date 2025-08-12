تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3جنيهات ليتراوح بين 77 إلى 81 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 5جنيهات ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 250 إلى 350 جنيها.

وهبطت أسعار الكابوريا 10 جنيهات لتترواح بين 100 إلى 190 جنيه للكيلو. ‏‎

وتراجع سعر كيلو سمك البربون 10جنيهات ليتراوح بين 160 إلى 260 جنيها.

‏‎وهبط سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.

‏واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه.

‏‎وتراجع سعر السمك البوري 20جنيها ليتراوح بين 180 إلى 220 جنيها.

استقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 180 إلى 220 جنيها.