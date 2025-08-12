علق رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، على الأنباء المتداولة بشأن إجراء اتصالات خلف الكواليس لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة.

وشدد خلال لقاء لراديو «أجيال»، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تسلم أحد الأطراف لمهمة الأمن في غزة بمجرد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وأضاف: «يجب أن تتسلم الشرطة الفلسطينية أو غيرها مهمة الأمن لملء الفراغ، وإلا العصابات بتملى هذا الفراغ الموجود».

وقال إن المرجع لأي حكم في غزة يجب أن يكون القمة العربية، تمثلها اللجنة السداسية العربية والتي تشمل: السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية.

وأشار إلى أن «موضوع حكم غزة يتطلب حكمة من السلطة الفلسطينية وواشنطن والأطراف العربية حول كيفية إعلانه بطريقة صحيحة».

ورأى أن الموضوع السياسي الأهم والأخطر في تلك المسألة، مشيرًا إلى أنه يُصر وجود وصل جغرافي دائم بين غزة والضفة، باعتبارهما جزءًا من المشروع السياسي الفلسطيني.

وواصل: «المسألة تتطلب عملًا من السلطة مع الأطراف العربية والغربية، ولو السلطة قالت اتوكل أنا بتوكل، مش شرط بإعلان رسمي»، بحسب وصفه.

وأوضح أنه – حال تعيينه حاكمًا لغزة – سيركز على 3 مهام: إدارة إعادة الإعمار، وإدارة الإغاثة، وفرض النظام العام.

ونوه أنه «لم يمارس دورًا سياسيًا ذات علاقة بهذا المشروع (حكم غزة)»، معقبًا: «لم أتواصل بشكل رسمي مع الأطراف المعنية، بل حافظت على التواصل الذي تم معي باعتباره هادئًا، حتى التوصل إلى اتفاق شامل».