منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل لإطلاق سراح موظفها المعتقل في غزة

• إسرائيل اعتقلت موظف "الصحة العالمية" بعد دهم مقر إقامتهم في دير البلح وسط القطاع قبل أسابيع

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجيش الإسرائيلي لإطلاق سراح موظف للمنظمة اعتقلته إسرائيل في قطاع غزة، خلال يوليو الماضي.

وأشار في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، إلى مضي أكثر من 3 أسابيع على اعتقال الجيش الإسرائيلي أحد موظفي المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب عن قلق المنظمة إزاء صحة موظفها المعتقل، داعيا إسرائيل لإطلاق سراحه "فورا ودون شروط مسبقة".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم استهداف موظفي الإغاثة الإنسانية.

وفي يوليو المنصرم، أعلنت "الصحة العالمية" أن مقر إقامة موظفيها في دير البلح وسط قطاع غزة، تعرض لهجوم ودهم من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل أن يعتقل الجنود أحد موظفي المنظمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.