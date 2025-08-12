وكيل تعليم البحيرة يستقبل مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية لبحث مسابقة الخط العربي

استقبل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الكتابة والخطوط بالمكتبة، لبحث آلية تنفيذ مسابقة الخط العربي لطلاب مدارس محافظة البحيرة بمراحلها التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني) مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وفي بيان صحفي، أكد الديب أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مجال الخط العربي، وتعزيز الوعي بأهمية هذا الفن العريق، وستُجرى التصفية بين الطلاب الموهوبين في الخط العربي على مستوى الإدارات التعليمية، على أن تكون التصفية النهائية بمكتبة الإسكندرية.

وأشاد الدكتور أحمد منصور بأهمية المسابقة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تشجيع المنافسة بين طلاب المدارس بمراحلها المختلفة، وتوسيع الوعي حول قيمة الخط العربي كفن إسلامي، وكذلك تعزيز الهوية الثقافية والتراثية. وأكد أن هذه المسابقة ستسهم في تخريج أجيال ملتزمة بقواعد الخط العربي والفنون الإسلامية.

من جهته، أكد وكيل الوزارة يوسف الديب على أهمية الخط العربي كأداة تعليمية هامة، لتعزيز القيم الأخلاقية والتراث العربي في نفوس الطلاب، بالإضافة إلى مشاعر الاعتزاز والفخر بالهوية العربية، مشيرًا إلى أن الخط العربي يمثل جزءًا أساسيًا في تاريخنا وثقافتنا.