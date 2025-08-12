محكمة أوروبية توقف مؤقتا ترحيل النمسا مهاجرين إلى سوريا

علقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ترحيل النمسا لمهاجرين إلى سوريا بعد أول عملية ترحيل إلى البلاد منذ 15 عاما، مؤقتا حتى أوائل سبتمبر.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أن المحكمة التي يقع مقرها في ستراسبورج أصدرت أمرا مؤقتا.

وشككت المحكمة، في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في تقييم النمسا للوضع في سوريا. وطُلب من الحكومة في فيينا أن تخبر المحكمة بما إذا كانت وضعت في اعتبارها على النحو الكافي مخاطر مقتل شخص ثان مرحل أو تعذيبه.

وأحجمت النمسا عن ترحيل أشخاص إلى سوريا أثناء الحرب الأهلية فيها. وبعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، تم ترحيل مجرم تكرر ضبطه إلى سوريا في أوائل يوليو لأول مرة منذ 15 عاما، لكن لم تتسن معرفة مكانه.