اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإرسال طائرات إطفاء مع اشتعال الحرائق في منتجعاتها

اندلعت حرائق اليوم الثلاثاء، في عدد من المناطق السياحية الشهيرة باليونان، ما دفع فرقة الإطفاء لطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي وذلك لأن جميع طائراتها ومروحياتها المخصصة لمكافحة الحرائق كانت تعمل بالفعل.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس لقناة "إي أر تي نيوز" اليوم الثلاثاء: "لقد طلبنا أربع طائرات لمكافحة الحرائق من وكالة الإغاثة من الكوارث التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأصدرت وزارة الحماية المدنية اليونانية ثاني أعلى مستوى للتحذير من الحرائق في حوالي ثلث مناطق البلاد. وتشمل المناطق المتضررة شبه جزيرة بيلوبونيز بأكملها، تقريبا، والساحل الشمالي الغربي للبلاد، وجزيرتي ليسبوس وساموس، بالإضافة إلى شبه جزيرة خالكيذيكي.

وقد أدى الجفاف المستمر لفترة طويلة، وفي بعض الحالات الرياح القوية، إلى جعل جهود مكافحة الحرائق أكثر صعوبة.

كان الدخان مرئيا في صور الأقمار الصناعية.

وتندلع حرائق كبيرة جنوب غرب مدينة باتراس الساحلية في شبه جزيرة بيلوبونيز، وكذلك في جزيرة كيفالونيا.

وتستعر حرائق إضافية في جزيرة خيوس وبالقرب من عدة قرى في شمال غرب البلاد.

وعلى صعيد متصل، أفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية بأن المنازل الموجودة في جزيرة زاكينتوس واجهت اليوم الثلاثاء، تهديدا باندلاع حريق كبير.

وتحث وزارة الحماية المدنية المواطنين على توخي الحذر وتجنب إشعال الحرائق عن طريق الخطأ.