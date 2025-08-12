دار الإفتاء: نعمل على إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي للفتوى والبحث الشرعي

قال الدكتور مصطفى عبد الكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن موضوع المؤتمر العالمي العاشر الذي يحمل عنوان «صناعة المفتي الرشيد في زمن الذكاء الاصطناعي»، جاء إدراكا لحقيقة أن «الذكاء الاصطناعي فرض نفسه وبقوة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشباب اليوم؛ باتوا يفضلون سؤال الهاتف بدلا من استشارة العلماء بحثا عن السرية، واصفا ذلك بأنه في «منتهى الخطورة»، لا سيما في ظل تعدد وتوفر أكثر من 200 نموذج ذكاء اصطناعي.

وأعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، بهدف دعم التعاون العلمي والثقافي المشترك، وتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الديني وصناعة الفتوى.

كما أشار إلى توقيع مذكرة تعاون مع «أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا» حول إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالفتوى والبحث الشرعي، لافتا إلى أن العمل عليه في الوقت الحالي.

وشدد أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل «الشيخ» أبدًا و «لن يحدث»؛ ولكنه يظل مجرد «أداة مساندة» للمفتي؛ وليس هو المفتي، مشبها دوره بدور محرك البحث «جوجل» الذي ساعد الباحثين وقت ظهوره؛ ولكنه لم يحل محلهم.

وانطلقت، فعاليات المؤتمر العالمي العاشر الذي تعقده دار الإفتاء تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، ويستمر على مدار يومين، بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة، من كبار الشخصيات الرسمية والدينية.