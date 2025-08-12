كنزي تركي تستعد لدويتو مع إيهاب توفيق وتطرح أغنية مغامرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستعد المطربة المصرية السعودية كنزي تركي للعودة إلى الساحة الغنائية بقوة من خلال طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مغامرة".

الأغنية كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لأمين نبيل.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل كنزي تركي حالياً على تحضير ديو غنائي مشترك يجمعها بالفنان إيهاب توفيق، ومن المقرر بدء تصويره قريباً.

كما تستعد كنزي للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان محكى القلعة، خلال إحدى ليالي السهرات التي تُقام هذا الشهر برعاية دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة.

يذكر أن كنزي تركي أطلقت مؤخراً أغنية بعنوان "فرح أخويا" بعد النجاح الذي حققته عبر موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية المختلفة، كما انتشرت الأغنية على محطات الراديو.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، ولحن مدين، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج تامر عبد المنعم.

وسبق لكنزي أن قدمت أغنية فيلم "قصة حب" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، والتي حققت نجاحاً مع عرض الفيلم.