 تسجيل إفادة أكثر من 800 شاهد في التحقيق بشأن حادث إطلاق النار في بوندي بأستراليا - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أغسطس 2026 1:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

تسجيل إفادة أكثر من 800 شاهد في التحقيق بشأن حادث إطلاق النار في بوندي بأستراليا

لندن - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2026 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2026 - 11:55 ص

تم تسجيل إفادة أكثر من 800 شاهد ضمن تحقيق بشأن مقتل 15 شخصا في هجوم إرهابي باحتفال يهودي على شاطئ بوندي في استراليا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الشرطة قتلت نافيد أكرم / 24 عاما/ ووالده ساجد في موقع الهجوم، بعدما فتحا النيران على احتفال بعيد الحانوكا في منتزه ارشر في سيدني في 14 ديسمبر الماضي.

ولم يقدم أكرم، المحتجز في سجن يخضع لحراسة مشددة، ردا على 78 تهمة، تتضمن 15 تهمة قتل و 43 تهمة بمحاولة القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

وقد استمعت محكمة داونينج المركزية في سيدني اليوم الأربعاء من مدير مكتب الادعاء العام أن فريق مكافحة الارهاب المشترك حصل على أكثر من 800 شهادة وراجع مئات الساعات المصورة ويواصل فحص أجهزة يتردد أنها تخص المتهم.

وقد تم تأجيل جلسة الاستماع إلى 28 أكتوبر المقبل من أجل السماح لإجراء مزيد من التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك