تسجيل إفادة أكثر من 800 شاهد في التحقيق بشأن حادث إطلاق النار في بوندي بأستراليا

تم تسجيل إفادة أكثر من 800 شاهد ضمن تحقيق بشأن مقتل 15 شخصا في هجوم إرهابي باحتفال يهودي على شاطئ بوندي في استراليا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الشرطة قتلت نافيد أكرم / 24 عاما/ ووالده ساجد في موقع الهجوم، بعدما فتحا النيران على احتفال بعيد الحانوكا في منتزه ارشر في سيدني في 14 ديسمبر الماضي.

ولم يقدم أكرم، المحتجز في سجن يخضع لحراسة مشددة، ردا على 78 تهمة، تتضمن 15 تهمة قتل و 43 تهمة بمحاولة القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

وقد استمعت محكمة داونينج المركزية في سيدني اليوم الأربعاء من مدير مكتب الادعاء العام أن فريق مكافحة الارهاب المشترك حصل على أكثر من 800 شهادة وراجع مئات الساعات المصورة ويواصل فحص أجهزة يتردد أنها تخص المتهم.

وقد تم تأجيل جلسة الاستماع إلى 28 أكتوبر المقبل من أجل السماح لإجراء مزيد من التحقيقات.