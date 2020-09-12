«روبرت كوخ» يسجل 1630 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، 1630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 258 ألفا و480 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9347 حالة، بزيادة 5 حالات عن أمس الجمعة. وبلغ عدد المتعافين 231 ألفا و400 حالة.

ولأول مرة منذ يونيو الماضي، انخفض عدد اختبارات كورونا المسجلة أسبوعيا من قبل المعهد. ففي الأسبوع الممتد من 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر، تم تسجيل مليون اختبار جيد، أقل بحوالي 50 ألف اختبار مقارنة بالأسبوع السابق عليه. وهذه هي المرة الأولى منذ الأسبوع 22 حتى 28 يونيو التي ينخفض فيها عدد الاختبارات مجددا.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.