كريم عبد العزيز وأحمد مكي أبطال مسلسل الاختيار 2

أعلن المخرج بيتر ميمي، اختيار الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، لبطولة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وأنه سيكون من تأليف هاني سرحان، ومن المقرر أن يعرض بالموسم الرمضاني 2021.

ونشر «ميمي» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، صورة لكريم عبد العزيز، وأخرى لأحمد مكي، وعلق عليها: «الاختيار2.. كريم عبد العزيز.. أحمد مكي.. رمضان 2021.. إنتاج سينرچى.. تأليف هانى سرحان».

وفي 24 مايو الماضي، أعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل في عام 2021.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، عرض في سباق رمضان الدرامي الماضي، وكان بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

تناول المسلسل حياة أحمد صابر منسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سينا، وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.