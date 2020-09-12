نائب ميركل: الاتحاد الأوروبي يمكنه تحمل فشل مفاوضات التجارة مع بريطانيا

أعرب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة انجيلا ميركل، عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحمل فشل محادثات التجارة مع بريطانيا بعد خروجها من التكتل.

وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في 2021، اليوم السبت، إن أوروبا استعدت لذلك بشكل دقيق وبعناية.

وأضاف شولتس: "تقديري أن موقف الخروج غير المنظم سينطوي على نتائج خطيرة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، بينما سيكون لدى أوروبا القدرة على التعامل مع مثل هذا الموقف، ولن تكون هناك نتائج خطيرة على نحو خاص بعد الاستعدادات التي اتخذناها بالفعل".

وفي سياق متصل، كان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، ذكر في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه أيضا التعامل مع فشل مفاوضات التجارة مع بريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الاتحاد.

وفيما يتعلق باختصاصه بشؤون الاتحاد الجمركي، قال جنتيلوني، اليوم في برلين: "نحن مستعدون للتعامل مع نتائج سلبية استثنائية لهذه المفاوضات".

وذكر جينتيلوني، أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل إبرام اتفاقية مع لندن، مضيفا في المقابل أن الوقت يمضي ولم يتبق سوى شهر واحد بالنسبة للاتفاق الذي يتعين تنفيذه عمليا.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق الشديد تجاه التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر متروك الآن لبريطانيا لاستعادة ثقة الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك على خلفية خطط الحكومة البريطانية لتعديل اتفاقية انسحابها من الاتحاد الأوروبي السارية بالفعل بموجب قانون بريطاني.

ويرى الاتحاد الأوروبي في هذا خرقا للثقة، ويصر على الالتزام بالاتفاق ويطالب بإيقاف الخطط بحلول 30 سبتمبر الجاري، وقد رفضت لندن ذلك بالفعل.