غزل المحلة يوجه الشكر للجهاز الفني بقيادة مصطفى عبده بعد نهاية الموسم

وجه مجلس إدارة نادي غزل المحلة الشكر للجهاز الفني بقيادة مصطفى عبده، المدير الفني، على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة غزل المحلة تعاقدت مع مصطفى عبده بعد رحيل عبدالحميد بسيوني، الذي رحل لتدريب سموحة، في مهمة الاستمرار في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح مصطفى عبده في تحقيق الهدف واستمر في بطولة الدوري الممتاز وهبط لدوري الدرجة الثانية الجونة وايسترن كومباني ومصر المقاصة.

وكتبت الصفحة الرسمية لغزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس علي العباسي، يتوجه بالشكر للجهاز الفني السابق للفريق الأول، بقيادة مصطفى عبده، وجهازه المعاون، على ما قدموه من جهد مخلص، وتفانٍ، أثناء عملهم بالنادي، متمنين لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم القادمة».