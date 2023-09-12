أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات مالية طارئة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال والفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق في شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من ألفي شخص وفقدان ما لا يقل عن 10 آلاف آخرين بجانب خسائر مادية فادحة.



وقال بايدن: "قررنا إرسال أموال مخصصة للطوارئ إلى منظمات الإغاثة الليبية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم الدعم"، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.



وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد أعلن أن سفارة الولايات المتحدة، أصدرت، إعلانا رسميا عن الاحتياجات الإنسانية وهو ما "سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا".



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تنسق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن كيفية مساعدة جهود الإغاثة المستمرة، معبرة عن "تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة في ليبيا".



ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير مستشفى في مدينة درنة الليبية أن عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب الفيضانات الكارثية في المدينة بلغ 2200 شخص، مشيراً إلى أن 1700 لقوا حتفهم في إحدى المنطقتين بالمدينة، وقتل 500 في الأخرى.



تجدر الإشارة إلى أن السيول التي اقترنت بالعاصفة العاتية "دانيال" أدت إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا.



وانتُشلت ألف جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها، ويتوقع مسئولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت البلاد.