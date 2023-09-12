أمين عام المحامين العرب يعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال وينعى نقيب محامي درنة

أعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى عن خالص عزائه ومواساته لليبيا حكومة وشعبا في ضحايا العاصفة "دانيال" والسيول والفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمفقودين.

وقال بن عيسى - في بيان له - "إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تعرب عن تعازيها الحارة ومواساتها الصادقة لأسر الضحايا ونسأل الله - عز وجل - أن يتغمد شهداء هذه الفاجعة برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين؛ بيانه مؤكدا تضامن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب مع ليبيا في مصابها الجلل.

كما بعث الأمين العام برقية تعزية إلى نقيب المحامين في ليبيا عبدالرؤوف قنبج أعرب خلالها عن خالص مواساته لأسرة المحامين الليبيين في نقيب محامي درنة سالم الجيباني الذي جرفته السيول هو وأسرته في مدينة درنة المنكوبة.