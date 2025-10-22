بريطانيا: يجب توسيع نطاق المساعدات لغزة حتى يتمكن الناس من العودة إلى مساكنهم



قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم، إن هناك حاجة ملحة إلى زيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت كوبر، في بيان، أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي قادته الولايات المتحدة، وبفضل الجهود المنسقة للأمم المتحدة، بدأت المزيد من الشاحنات بالعبور عبر الحدود، لكن يجب تسريع وتيرة هذه العمليات بشكل كبير للتخفيف من المعاناة الإنسانية المأساوية.

وشددت الوزيرة على ضرورة فتح معبر رفح بالكامل إلى جانب مسارات المساعدات الأخرى، كما يجب السماح لمزيد من المنظمات الدولية غير الحكومية بالعمل مجددا في غزة حتى يتسنى إيصال حجم الدعم العاجل المطلوب بشدة.

وتابعت وزيرة الخارجية البريطانية: لا يمكن للمدنيين في غزة الانتظار للحصول على المساعدات الإنسانية.

ورحبت الوزيرة بالجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها.

وقالت إن الوقت قد حان لتوسيع نطاق المساعدات وإدخال المواد الغذائية والرعاية الطبية العاجلة ومعدات إصلاح البنية التحتية الأساسية إلى غزة، حتى يتمكن الناس من العودة إلى مساكنهم وتحصل العائلات على الرعاية الصحية التي تحتاجها.

وأكدت دعم المملكة المتحدة لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، التي تتضمن عودة جميع الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق، وتحقيق تقدم نحو سلام دائم.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تقدم تمويلاً إنسانيًا بقيمة 74 مليون جنيه إسترليني، فيما تم تخصيص الأسبوع الماضي 20 مليون جنيه لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لعشرات الآلاف من المدنيين في أنحاء غزة