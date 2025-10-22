الأونروا: عنف المستعمرين وتوسع الاستعمار بالضفة يمهدان للضم الفعلي

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، اليوم الأربعاء، من أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا في عنف المستعمرين الإسرائيليين وعمليات توسع الاستعمار، ما يؤدي إلى نزوح قسري للفلسطينيين يمهد الطريق أمام الضم الفعلي للأراضي.

وأفاد مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية رولاند فريدريك، في تدوينة على منصة "إكس"، بأن تصاعد عنف المستعمرين وتوسع المستعمرات "دفعا المجتمعات الفلسطينية الضعيفة إلى ترك أراضيها في ظروف قسرية متزايدة"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وشدد على أن "تصاعد في عنف المستعمرين الإسرائيليين، والتوسع في الاستعمار وعمليات التدمير والإخلاء، ما أدى إلى نزوح قسري للفلسطينيين يمهد لمزيد من الضم".

وأوضح فريدريك أن عمليات التدمير والنزوح القسري مستمرة في شمال الضفة الغربية، مشيرًا إلى إخلاء مخيمات اللاجئين في: جنين، وطولكرم، ونور شمس، ومنع سكانها من العودة إليها، وذلك في أعقاب عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ 21 يناير الماضي.

وأضاف أنّ "القوانين الإسرائيلية المناهضة للأونروا أدت إلى إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة وطرد الموظفين الدوليين بحكم الأمر الواقع"، في إشارة إلى القيود المتزايدة المفروضة على أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.