- سعر بيض المائدة سينخفض في شهر نوفمبر

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن طن السماد في السوق الحرة يباع بـ20 ألف جنيه، ذاكرا أن سعر الشيكارة الواحدة وصل إلى 950 جنيها، موضحا أن أزمة الغاز هي السبب الرئيسي وراء أزمة السماد.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "حوار الخميس" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن "الفلاح اليوم أصبح مليونيرا"، متابعا: "الفلاح اللي عنده قيراطين مباني بمليون جنيه بقى مليونير، واللي عنده فدان النهاردة بـ3 مليون، ومع ذلك، المليون النهاردا مبقاش زي زمان، المليون يعتبر النهاردا فقيرا، لأن قيمة الجنيه قلت، والفلوس مبقاش لها عازة أوي".

وأوضح أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة يعود لعدة أسباب، "أولها التضخم وتدني سعر الجنيه الذي يشعر المواطن بارتفاع الأسعار"، مضيفا أن بعض الخضروات مثل الطماطم تأثرت بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل ووجود حلقات وسيطة كثيرة بين الفلاح والمستهلك؛ تؤدي إلى زيادة الأسعار على حساب المواطن.

كما لفت إلى تراجع مساحة زراعة البطاطس خلال العروة الصيفية؛ نتيجة لارتفاع أسعار التقاوي وارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير الحرارة على الإنتاجية، قائلا: "أسعار البطاطس والطماطم ستنخفض إلى النصف في نوفمبر، فلدينا أكبر العروات في هذا الموسم".

وتوقع تراجع أسعار بيض المائدة، قائلا: "أوعد الجميع بأن بيض المائدة سينخفض في شهر 11، رغم أننا حاليا في ذروة الارتفاع بسبب موسم المدارس،؛ لكن كل الناس التي خرجت من المنظومة بتعود مرة ثانية طمعا في الربح؛ لأن الربح النهاردة كبير جدًا، وبالتالي المعروض سيزيد".