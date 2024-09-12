نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنّت منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم مريض كان يعالج في المستشفى، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.

ونوه أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها، ولم يتسّن للمؤسستين التأكد من حالات الاعتقال كافة لاستمرار العملية العسكرية.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ» التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.