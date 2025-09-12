واشنطن بوست: جهاز الموساد الإسرائيلي رفض تنفيذ خطة لاغتيال قادة حماس في قطر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدرين إسرائيليين مطلعين القول إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" رفض تنفيذ خطة وُضعت في الأسابيع الأخيرة تقضي باستخدام عملاء على الأرض لاغتيال قادة حماس في قطر.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الموضوع، أن مدير الموساد دافيد برنياع عارض قتل مسئولي حماس في قطر جزئيا لأن مثل هذا العمل قد يدمر العلاقة التي بناها وجهازه مع القطريين، الذين يستضيفون قيادة حماس ويلعبون دور الوسيط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة بين الحركة وإسرائيل.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن تحفظات الموساد على العملية البرية أثرت في النهاية على طريقة تنفيذ الضربة وربما على فرص نجاحها، كما عكست معارضة أوسع داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للهجوم الذي أمر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونوهت الصحيفة بأنه على الرغم من أن المسئولين الأمنيين الإسرائيليين يتفقون على وجوب ملاحقة جميع قادة حماس، بمن فيهم المقيمون في الخارج، إلا أن كثيرين منهم شككوا في توقيت العملية، خصوصا أن قادة حماس كانوا مجتمعين في قطر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، لبحث مقترح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف لإطلاق النار في غزة.

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه بدلا من نشر عملاء للموساد، لجأت إسرائيل إلى خيار أخر وهو إطلاق 15 طائرة مقاتلة صواريخها العشرة من مسافة بعيدة على مكان اجتماع قادة حماس.

وأعلنت حماس أن الغارة الجوية فشلت في قتل كبار مسئوليها، بمن فيهم رئيس وفدها المفاوض خليل الحية، لكنها أسفرت عن استشهاد نجله ومدير مكتبه ومرافقيه وعنصر أمن قطري.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، امتنعت إسرائيل عن نشر تقييم رسمي للنتائج، لكن مصدر مطلع على تفاصيل العملية قال إن "إسرائيل لم تحصل على الهدف الذي أرادته".

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله: “لم يكن الموساد مستعدا للتحرك على الأرض"، مضيفا أن "الموساد يعتبر قطر وسيطا مهما في المحادثات مع حماس".