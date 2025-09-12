السعدي: كنت أعلم بقرار الخطيب

أكد يعقوب السعدي، الإعلامي الإماراتي أنه كان يعلم أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيتخذ قرارًا بالابتعاد عن منصبه، بعد الإنجازات التي حققها في الفترة الماضية.

وكتب يعقوب السعدي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "كنت أعلم أن محمود الخطيب سيفعلها.. سيقرر وهو وسط كل هذا الضوء وكل هذا الإنجاز أن يبتعد، والسبب ببساطة أنه محمود الخطيب".

وأضاف: "الخطيب ليس من أولئك المتاجرين بالبطولة ولا بالعمل ولا بالمجد، كل ذلك يأتيه، لأنه استحقه ويستحقه، لكن الفارس يريد أن يستريح.. أن يكترث بتلك الصحة التي لم يعبأ بها كثيرًا.. أن يفعل ما لا يفعله غيره.. أن يترك رئاسة الأهلي، وما أدراكم ما الأهلي".

وتابع: "سيظل الخطيب استثنائيًا في تاريخ الأهلي.. لاعبًا ومسؤولًا.. لم يحقق أحد ما حقق، ولم يحب أحد الأهلي كما أحبه بيبو.. مسيرة تتحدث عنها الأرقام، صنعها لاعب فذ ومسؤول خرافيّ".

وأكمل: "أكثر من خمسمائة وخمسين هدفًا، وقرابة ثلاثمائة مباراة.. عشرات البطولات المحلية والإفريقية والدولية.. أفضل لاعب في أفريقيا.. أفضل لاعب عربي.. أول لاعب ينضم إلى نادي المائة.. عشرات البطولات حققها كلاعب وكمسؤول في الأهلي.. أول إفريقي يحقب لقب دوري الأبطال لاعبًا ورئيسًا".

وواصل: "ربما حقق غيره بطولات، لكن ليس في فترة زمنية وجيزة كتلك التي اختزل فيها بيبو كل الأحلام والأرقام.. ثماني سنوات قضاها الخطيب رئيساً للأهلي.. توج فيها الفريق بستة ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب للكأس وفاز الأحمر بالسوبر في ست مناسبات".

واستطرد: "فاز النادي الأهلي تحت قيادة بيبو بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات، وبالسوبر الإفريقي مرتين، وثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية وهو رقم لم يتحقق إلا في عهد بيبو.. أفضل نادٍ في إفريقيا، وتسلم الخطيب جائزة نادي القرن والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط عام 2020، وجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط عام 2024".

وأشار: "أرقام ربما ستظل هكذا.. لم يقترب منها أحد، تماماً كما لم يقترب أحد من أسطورة الخطيب.. إنجازات الخطيب لم تكن على صعيد الكرة فقط، فقد حقق الأهلي عشرات البطولات في كل اللعبات.. أيضًا وبالتوازي مع الألقاب كانت هناك إنجازات أخرى في عهد رئيس النادي التاريخي، الذي بنى كما لم يَبْنِ أحد قبله".

وأتم يعقوب السعدي تصريحاته قائلًا: "ستاد الأهلي أصبح حقيقة بعد أن كان حلماً يراود كل من سبقوه.. فروع الأهلي ازدادت فأضاء التجمع.. وأصبح له عنوان خارج القاهرة.. طفرة إنشائية هائلة تحققها النادي في عصر الخطيب، ومداخيل مادية غير مسبوقة تحققت طوال سنوات رئاسته للكيان".