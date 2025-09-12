ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بنادي قارون

استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بذكرى المولد النبوي الشريف، نظم فرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع المركز الإعلامي والثقافي بنادي قارون الرياضي، احتفالية ثقافية وفنية في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات بمحاضرة ألقاها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، تناول فيها بشائر النبوة ومولد الرسول الكريم، مستعرضا جوانب من سيرته العطرة قبل البعثة وبعدها، مؤكدا أن يوم مولده كان إيذانا بميلاد خير البشر الذي اصطفاه الله برسالة الهدى والرحمة.

وتضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة الإنشاد الديني التي قدمت باقة من الأناشيد والمدائح النبوية بمشاركة نخبة من المنشدين والفنانين، من بينهم: يوسف، أحمد رحب، بسنت حمدي، أسامة إبراهيم، آية علي، ويوسف علي عبد الهادي.

واختتمت الفعاليات المنفذة ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بكلمة ياسمين ضياء مدير عام ثقافة الفيوم، التي وجهت الشكر لإدارة المركز الإعلامي والثقافي بنادي قارون والجمهور المشارك، مشيدة بدور التعاون بين المؤسسات الثقافية والمجتمعية في تعزيز الوعي وتنمية القيم الدينية والاجتماعية، ومؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تعكس أهمية تضافر الجهود لنشر روح المحبة والانتماء.