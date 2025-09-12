روسيا تتهم بولندا بالتصعيد بسبب إغلاق المعابر الحدودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بولندا اليوم الخميس بالتصعيد بعدما أغلقت وارسو المعابر الحدودية قبل تدريبات عسكرية واسعة النطاق لروسيا وبيلاروس.

وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليجرام إن "الخطوات الصدامية" للحكومة البولندية تبرر "المزيد من التصعيد في التوترات في وسط أوروبا"، وذلك بعد يوم من إعلان وارسو أنها أسقطت مسيرات روسية في مجالها الجوي.

وتعتزم روسيا وحليفتها الوثيقة بيلاروس تنظيم مناورة ساباد 2025 اعتبارا من غد الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل. ويتم إجراء التدريبات المشتركة كل أربع سنوات.

واستغلت موسكو تدريبات ساباد 2021 السابقة لنشر أسلحة ومعدات ثقيلة من أجل هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.

ويساور بولندا القلق بشأن الوضع المتوتر الذي سببته الحرب في أوكرانيا المجاورة وتعتزم إغلاق حدودها مع بيلاروس أثناء مدة التدريب العسكري. وستغلق بولندا ولاتفيا أيضا مجالهما الجوي قرب الحدود.

كانت بولندا فرضت قيودا على الملاحة الجوية على طول حدودها الشرقية، بعد دخول أكثر من 10 مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البولندية اليوم الخميس، نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران.