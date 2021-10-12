الكرملين: بوتين يلتقي غدا رؤساء أجهزة الاستخبارات لرابطة الدول المستقلة

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الأربعاء، مع رؤساء أجهزة الاستخبارات في رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي سيعقد عبر تقنية الفيديو لقاءً مع رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، الذين سيصلون إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع السابع عشر لاجتماع رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في الدول الأعضاء في الرابطة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء سيتم بحضور مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، ورؤساء وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.