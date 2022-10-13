تراجع الين الياباني إلى أقل مستوياته منذ 24 عاما

تراجع الين الياباني إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تعهد محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا باستمرار السياسة النقدية المرنة لدعم تعافي الاقتصاد، مما أثار التكهنات بشأن تحرك السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية التي تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 24 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الين تراجع بسرعة إلى 86ر146 ين لكل دولار بعد تصريحات كورودا لينخفض عن مستوى 90ر145 ين والذي كان قد دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف وضخ حوالي 20 مليار دولار في السوق خلال أيلول/سبتمبر الماضي، وهو التدخل الأول من نوعه منذ 1998.

وقال كورودا "علينا مواصلة سياستنا النقدية المرنة حتى نحقق هدفنا برفع معدل التضخم إلى 2% بشكل مستدام ومستقر"، مضيفا خلال مؤتمر لمعهد التمويل الدولي في واشنطن أن "الاقتصاد مازال يتعافى من الجائحة لذلك علينا مواصلة دعم الاقتصاد ليتعافى".

وأظهرت بيانات حكومية يابانية صادرة في الأسبوع الماضي أن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف العملة المحلية " الين" دفعا بأسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 8ر2% في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة ارتفاع تسجلها اليابان خلال ثلاثة عقود مع استبعاد تأثيرات رفع الضرائب.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلكين لطوكيو باستثناء الأطعمة الطازجة، ارتفع للشهر الـ13 على التوالي، في دلالة جديدة على تزايد شعور الأفراد بقوة ارتفاع أسعار المعيشة.

ويشار إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أيلول/سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة منذ نيسان/أبريل 1992، عندما ارتفعت بنسبة 9ر2%.

ويرجع ارتفاع الاسعار إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 2ر24% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت أسعار الأغذية ، باستئناء القابلة للتلف، بنسبة 5ر4%.