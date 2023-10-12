بلينكن يغادر إلى تل أبيب: أمريكا مستعدة للدفاع عن إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يحمل رسالة فحواها أن "الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن إسرائيل".

وجاء تصريح بلينكن لدى مغادرته متجها إلى تل أبيب اليوم الأربعاء بعدما أشعل هجوم حماس على إسرائيل حربا جديدة في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين اليوم الخميس.

وتهاجم إسرائيل غزة جوا وقد تكون في طور الاستعداد لشن هجوم بري بعد هجوم حماس يوم السبت الماضي، والذي أودى بحياة حوالي 1200 إسرائيلي على الأقل.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية الانتقامية عن مقتل ما يربو على 1000 فلسطيني، ولدى سؤاله عن احتمال غزو إسرائيل لقطاع غزة، قال بلينكن إنه لن يتطرق إلى تفاصيل ما يمكن أن تقوم به إسرائيل.