رئيس البرلمان الإيراني يزور موقع استهداف القيادي بحزب الله وفيق صفا وسط بيروت

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أجرى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، زيارة لموقع استهداف القيادي بحزب الله وفيق صفا، وسط بيروت.

وبحسب موقع جريدة «النهار» اللبنانية، أجرى قاليباف، جولته برفقة عدد من نواب حزب الله، وتفقد المكان المستهدف في البسطة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: «نقف إلى جانب الشعب اللبناني والفلسطيني وسنقدّم كل ما نستطيع من العون».

رئيس البرلمان الإيراني يزور ضاحية بيروت ويقول إنه يحمل رسالة من خامنئي إلى الشعب اللبناني

#لبنان #قناة_العربية pic.twitter.com/8MaOt2bs9B — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 12, 2024

وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على رأس وفد في السرايا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، شارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.

وأكد ميقاتي، خلال اللقاء أن «أولويات الحكومة في هذه المرحلة العمل على وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي، والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه».

وشدد على «التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة، للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً».