إعلان النطاق السعري للاكتتاب في سهم أرامكو السعودية الأحد المقبل

كشفت وثيقة رسمية سعودية أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط يوم الأحد المقبل

وحسب الوثيقة المنشورة في البنوك السعودية "سوف يتم الإعلان عن النطاق السعري في يوم بدء الاكتتاب".

ومن المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتباراً من 17 نوفمبر الحالي وتستمر إلى 4 ديسمبر المقبل لشريحة المؤسسات فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر وتنتهي يوم 28 نوفمبر.

وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري، وسيتم تخصيص 0.5% فقط من إجمالي أسهم الشركة للمكتتبين الأفراد.

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت أنها ستطرح أسهمها في سوق المال السعودية "تداول"، في أول اكتتاب تسعى من خلاله إلى بيع 5% من أسهمها.

ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، إذ تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار حسب التوقعات، كما أنه حجر الزاوية في الخطط الجديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي، وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وتوقعت مواقع متخصصة في الاقتصاد أن يصل سعر الاكتتاب في سهم ارامكو 37.5 ريال (10 دولارات) في حالة إذا تم احتساب القيمة السوقية لأرامكو بنحو تريليوني دولار.

وقالت ان الاحتمال الثاني من المتوقع أن يصل سعر الطرح الى 32.81 ريال (8.75 دولار )، إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.75 تريليون دولار.

ويرصد الاحتمال الثالث لسعر اكتتاب أرامكو فمن المتوقع أن يكون 28.13 ريال (7.5 دولار)، وذلك في حالة اذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون دولار.

أما الاحتمال الرابع، فمن المتوقع أن سكون السعر عند 23.44 ريال أو ما يعادل 6.25 دولارات، اذا كانت القيمة السوقية للشركة 1.25 تريليون دولار.

وأخيرا، فإن الاحتمال الخامس أن يصل سعر الطرح الى 18.75 ريال، أو ما يعادل (5 دولارات) اذا كانت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار فقط.