وزير الداخلية النمساوي: نشر قوات مكافحة الارهاب في جميع الولايات تحسبا لهجمات جديدة

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أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، نشر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب "كوبرا" فى جميع أنحاء البلاد؛ تحسبا لوقوع أي هجمات إرهابية جديدة.

وقال نيهمر -فى تصريحات له اليوم الخميس -إن الوضع الأمني فى البلاد يخضع لتقييم سريع مستمر منذ وقع هجوم فيينا.

وأضاف الوزير "من التجربة الدولية نعلم أننا نعيش في مرحلة توتر بعد وقت قصير من الهجوم في فيينا لذلك فإن اليقظة مطلوبة في جميع الولايات الفيدرالية".

وذكر أنه بعد الهجوم ازدادت حاجة الناس للأمن، مشيرا إلى تكثيف إجراءات الحماية التي تتخذها الشرطة في جميع المناطق وخاصة عند تقاطعات المرور أو الشوارع التجارية أو مراكز التسوق.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ إجراءات مماثلة بالفعل بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا أو دول أخرى في السنوات الأخيرة... مشيرا إلى نشر شرطة سرية بالتوازي مع وجود متزايد ظاهري للضباط بأسلحة ثقيلة فى جميع الولايات.