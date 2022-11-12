إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم السبت، في عدة مناطق بأوكرانيا.

وبحسب خريطة الإنذار بالغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق كيروفوغراد وميكولايف وجزء من منطقة خيرسون الخاضع لسيطرة قوات كييف.

وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم الروسي، وهذا الهجوم تصفه موسكو بالإرهابي وتتهم أوكرانيا بتنفيذه.

ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.