محافظ أسيوط يوجه بوضع خطوات جادة للتوسع في إنشاء محطات وقود الغاز الطبيعي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مكتبه، محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة؛ لوضع خطوات جادة للتوسع في إنشاء محطات وقود غاز طبيعي بمدينة أسيوط ومراكزها؛ لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي.



يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد.



شدد المحافظ على سرعة نهو الإجراءات لتشغيل محطة غاز طبيعى تابعة للمحافظة بحي غرب أسيوط على مساحة 250 مترا، بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونا، وجارى إنشائها لمواجهة الإقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعى بالمحافظة، وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع فى محطات التموين بالغاز الطبيعى وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات البترول العاملة فى هذا المجال.



كما وجه المحافظ مسئولي التموين بمخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى، وبحث إمكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعى؛ لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير، معلنا تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى وفقا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.