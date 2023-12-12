سلطات السجون الروسية تواصل التزام الصمت بشأن مكان المعارض نافالني

قال أنصار السياسى المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني إنهم لم يتصلوا به منذ أسبوع.

ولم يشارك نافالني عبر الفيديو في جلسة استماع في المحكمة في مدينة كوفروف اليوم الثلاثاء، حسبما كتبت المتحدثة باسمه، كيرا يارميش، على موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر".

وكتبت يارميش في المنشور أن موظفا في مركز اعتقال "اي كيه-6" كان قد قال إن السجين "غادر المستعمرة". وأشارت إلى أنه "زعم أنه لا يعرف المكان الذي نقلوه إليه".

وأضافت يارميش أن السلطات تخلت، على الأقل، عن زعمها منذ فترة طويلة أن نافالني لم يشارك في جلسة المحكمة بسبب مشكلات في التيار الكهربائي في مركز الاعتقال.

وقالت إنه تم السماح للحراس يوم الاثنين بالقول إن المعارض الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد في المعسكر في منطقة فلاديمير التي تقع شرق موسكو.

ولم تظهر هناك أى علامة أو إشارة منذ أسبوع وحتى الآن إلى مكان تواجد الناشط المعارض الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما .

وقد دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مجددا أمس الاثنين إلى الإفراج عن نافالني، وحمل الحكومة الروسية المسؤولية عن مصيره.