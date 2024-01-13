 التشكيل الرسمي لمواجه كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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التشكيل الرسمي لمواجه كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح أمم إفريقيا

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 9:31 م

تنطلق مساء اليوم، السبت، بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، وسط حضور جماهيري كبير، في ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

تنطلق البطولة بمواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب الحسن واتارا.

ويدخل منتخب كوت ديفوار مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو، عثمان ديوماندي، إيفان نديكا وجيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري وسيكو فوفانا.

الهجوم: جيريمي بوجا، جيان فيليب كراسو وجوناثان بامبا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي بادرا سانجاري، ماكس جراديل، سيرجي أورييه، ويلي بولي، جان ميشيل سيري، إسماعيل ديالو، نيكولاس بيبي، إدريسا دومبيا، كريستيان كوامي، أوديلون كوسونو، كريم كوناتي وعمر دياكيتي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب غينيا بيساو مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أوبارين دجوكو.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، أوبا سانجانتي، مارسيلو دجالو وفالي كاندي.

خط الوسط: موريتو كاساما، يانيو بيكيل وألفا سيميدو.

الهجوم: ماورو تيكيسيرا، ماما بالدي وكارلوس ماني.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: زينهو جانو، جوناس مينديس، إدجار آي، دالسيو جوميز، هيلياردو دا سيلفا، هوبولانج مينديس، سوريانو ماني، نانو، كارلوس جوميس، فرانكولين ديجو، نيتو جوميز ومارسيانو تشامي.


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