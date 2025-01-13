رئيس الحكومة العراقية يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى بريطانيا

يبدأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، زيارة إلى المملكة المتحدة على رأس وفد وزاري وبرلماني وحكومي كبير، بعد ظهر اليوم الإثنين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن "السوداني سيجري سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر".

وبالاضافة إلى ذلك، سيجري السوداني عددا من اللقاءات بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، فضلا عن عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة.

وأوضح البيان أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، حيث ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مسارات مختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية.

ويرافق رئيس الحكومة العراقية في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، وفد رفيع يضم عددا من الوزراء وأعضاء البرلمان ومحافظ البصرة، وعددا من المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية.