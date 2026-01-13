ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد الاضطرابات في إيران وتراجع الدولار

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها في تعاملات أمس الاثنين، بعد ارتفاعها يوم الجمعة، مع تزايد احتمالية التدخل الأمريكي في إيران التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة مناهظة لنظام الحكم، مما أثار مخاوف من اضطراب الإنتاج. كما ساهم انخفاض قيمة الدولار ، الناجم عن احتمال توجيه اتهامات لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، في دعم الأسعار.

وارتفع أخر سعر لخام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تسليم فبراير المقبل بمقدار 33ر0 دولارا أي بنسبة 51ر0% إلى 42ر59 دولارا للبرميل.

وفي إيران، امتدت الاضطرابات الشعبية التي بدأت في طهران بسبب عجز النظام الحالي عن كبح التضخم أو وقف انهيار الريال الإيراني، لتشمل جميع أنحاء البلاد.

وتواجه قوات الأمن الحكومية احتجاجات المتظاهرين بعنف شديد، حيث قتل ما يقرب من 100 شخص، واعتقل أكثر من 10 آلاف آخرين

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستتدخل إذا ما استخدم النظام العنف ضد المتظاهرين السلميين. وتنتج إيران أكثر من 3 ملايين برميل نفط يوميل.

وأثارت الانتفاضة الإيرانية اضطراباً في أسواق النفط حيث يشعر المحللون بالقلق إزاء احتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي بطول 21 ميلا بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف حوالي 20% من الإمدادات النفطية العالمية اليومية.

إضافة إلى ذلك، وباعتباره الممر الوحيد لصادرات قطر الضخمة من الغاز الطبيعي المسال، فإن أي حصار لمضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في إمدادات وقود التدفئة والطاقة في أوروبا وآسيا.

من المرجح أن تؤدي محاولات إيران إغلاق هذا الممر الحيوي للطاقة إلى رد عسكري أمريكي سريع.

من ناحيتها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية عقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء.

وفي تطور جديد، كشف مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أن وزارة العدل الأمريكية قد فتحت تحقيقا ضد رئيس المجلس جيروم باول، بتهمة سوء إدارة أموال مخصصة لتجديد مبنى المجلس في العام الماضي. وقد أدى هذا النبأ، الذي ينظر إليه على أنه اعتداء على استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، إلى انخفاض قيمة الدولار.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار بمقدار 28ر0 نقطة إلى 85ر98 نقطة اليوم.