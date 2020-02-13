مقتل 9 من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات شمالي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) بمقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية على محاور ريف تل تمر شمالي البلاد.

وذكر المرصد - وفقا لقناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس - أن المعارك دارت بعد منتصف ليل أمس، واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة.

كما استهدف قصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا، صوامع العالية جنوب "رأس العين" بريف الحسكة.

يذكر أنه في 11 فبراير، نفذت القوات التركية قصفا صاروخيا مكثفا على مناطق في قرى أم الخير ومجيبرة الشرابيين ودردارة وتويلة بريف تل تمر، كما دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في 9 فبراير بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا على محاور أم الكيف بريف تل تمر.