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الصفقات تزين قائمة بيراميدز الأولى مع مدربه الجديد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 8:36 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة زد في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد ميهوب- يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي- محمد حمدي- كريم حافظ- أحمد سامي- أسامة جلال- محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه- مهند لاشين- مصطفى فتحي- وليد الكرتي- محمود زلاكة- أحمد توفيق- رمضان صبحي- محمود دونجا- محمد رضا بوبو- إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي- مروان حمدي- دودو الجباس.

 


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