تحرير 28 محضرا تموينيا متنوعا بمدينة دهب في جنوب سيناء

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة صحية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية بمدينة دهب، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة، لضمان تقديم غذاء للمواطنين.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى خلال الحملة المرور على 15 منشأة، وتم تحرير 28 محضرًا متنوعًا، بواقع 13 محضر نظافة، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ومحضر ضبط 360 كيلو دواجن مجمدة، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، وإعدام 82 كيلو أغذية، و25 لتر مشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الثلاثاء، استمرار حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء صحي أمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.