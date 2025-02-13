 دراما رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دراما رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 7:27 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 7:27 م

طرحت الصفحة الرسمية لقناة الحياة على فيسبوك، البرومو الرسمي لمسلسل "ظلم المصطبة"، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وجاء البرومو مصحوبا بتعليق: "ملحمة درامية بتفاصيل مشوقة، استنوا مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025، بطولة ريهام عبدالغفور، إياد نصار، وفتحي عبدالوهاب على شاشات المتحدة".

مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته كل من ريهام عبدالغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة، أحمد عزمي، أحمد عبدالحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، وهو قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

يدور المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية وتحديدًا في الأرياف، يلقي الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد.

 

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