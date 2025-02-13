اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بسفينة تجارية قرب بورسعيد

الأكثر قراءة
رابطة مستأجري الإيجار القديم: المالك حصل على ثمن العقار بالكامل خلال 10 سنوات
رابطة ملاك الإيجار القديم: قدمنا مشروع قانون لزيادة الإيجار 60% وفق القيمة السوقية
اللواء سمير فرج: ترامب يريد السيطرة على غزة لضرب الصين بإنشاء قناة بن غوريون
لماذا سجلت الدقهلية والغربية أقل معدلات إنجاب خلال 2024؟ نائب وزير الصحة يجيب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
قالت البحرية الأمريكية، إن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، اصطدمت بسفينة تجارية قرب بورسعيد.
وأضافت البحرية الأمريكية، أنه لا أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى عدم تعرض حاملة الطائرات لأضرار جسيمة، وفقا لقناة الجزيرة.