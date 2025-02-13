اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بسفينة تجارية قرب بورسعيد

قالت البحرية الأمريكية، إن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، اصطدمت بسفينة تجارية قرب بورسعيد.

وأضافت البحرية الأمريكية، أنه لا أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى عدم تعرض حاملة الطائرات لأضرار جسيمة، وفقا لقناة الجزيرة.