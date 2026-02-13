وزيرة التعليم الألمانية تحذر من تنشئة جيل من الرجال يشعر بالتهميش

حذرت وزيرة التعليم الألمانية كارين برين من خطر تنشئة جيل من الشباب الرجال الذين يشعرون بالتهميش.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "ما لا يجب أن يحدث لنا هو أن نحصل بشكل متزايد على جيل من الرجال يشعر بأنه خاسر، وبالتالي يكون عرضة للأفكار السلطوية والمضامين المتطرفة. بصفتنا ساسة، يتعين أن نظهر للشباب من الرجال أن احتياجاتهم أيضا يتم أخذها في الاعتبار".

وأشارت برين إلى أنه في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو السويد، يتضح بالفعل أن الرجال الشباب يتخلفون عن الركب، وقالت: "في بريطانيا لم يعد هناك تقريبا فجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ليس لأن سياسة المساواة تحقق نتائج، بل لأن الفتيان يفشلون في المدرسة بوتيرة أكبر، ونتيجة لذلك يجدون وظائف جيدة الأجر بوتيرة أقل".

وأضافت الوزيرة، المعنية أيضا بشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب: "لدى الفتيان أيضا معدل انتحار أعلى، وهم يمرضون بشكل أكثر، ويصبحون مجرمين بصورة أكبر، ويميلون إلى العنف بدرجة أكبر. لذلك فإن سياسة مساواة حديثة يجب ألا تركز على النساء فقط، بل يجب أن تضع الرجال أيضا في الحسبان".

ولفتت برين إلى أن الإنترنت له دور كبير بالنسبة للرجال في سن المراهقة، وقالت: "ينشط متطرفون على الإنترنت يعرفون تماما الرسائل العاطفية التي يمكنهم من خلالها مخاطبة الفتيان، والتي تبدو في البداية غير ضارة: مثل الجسدانية والرياضة والبروتينات".