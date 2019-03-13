فيينا تفوز للعام العاشر على التوالي بلقب أفضل مدينة في العالم في جودة المعيشة

فازت العاصمة النمساوية فيينا بالمركز الأول كأفضل مدينة في العالم من حيث جودة المعيشة للعام العاشر على التوالي، في دراسة لمؤسسة "ميرسر" الدولية والتي شملت تقييم 231 مدينة كبرى حول العالم.

وذكرت أحدث دراسة للمؤسسة، اليوم الأربعاء، أن مدينة زيوريخ السويسرية جاءت في المركز الثاني تليها مدن فانكوفر (كندا) وميونيخ (ألمانيا) وأوكلاند (نيوزيلندا) ودوسلدورف وفرانكفورت وكوبنهاجن وجنيف وبازل، فيما جاء في ذيل القائمة كل من العاصمة العراقية بغداد وبانغي (جمهورية إفريقيا الوسطى) وصنعاء (اليمن).

وأوضحت الدراسة أن تفوق فيينا يرجع إلى توافر بيئة سياسية واجتماعية مستقرة إلى جانب الرعاية الطبية الجيدة ووجود أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة وعدد كبير من المدارس الدولية، إضافة إلى انخفاض معدل الجريمة في فيينا وتوافر مساحات رائعة من المعيشة عالية الجودة سواء في المدينة أو في المناطق المحيطة بها.

من جانبه، أكد رئيس بلدية مدينة فيينا ميخائيل لودفيج أن فيينا لن تكتفى بما حققته وسوف تواصل العمل لضمان أن جميع مواطنيها بصرف النظر عن الدخل أو الأصل، يمكنهم التمتع بمستوى المعيشة العالي في المدينة.