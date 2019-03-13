كارثة الطائرة الإثيوبية تلاحق شركة «بوينج» العملاقة

• 39 دولة و5 شركات طيران تعلق استخدام «بوينج 737 ماكس»

• مسؤول إثيوبي: قائد الطائرة المنكوبة واجه مشاكل في التحكم



في مؤشر على تفاقم الأزمة التي تواجهها شركة "بوينج" الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، أعلنت 39 دولة و5 شركات طيران عن تعليق استخدام طائرات "بوينج" من طراز "737 ماكس"، كإجراء احترازي مؤقت، لحين التأكد من سلامة الطراز، على خلفية كارثة تحطم طائرة إثيويبة من هذا الطراز، ومقتل 157 شخصا من بينهم 6 مصريين كانوا على متنها.

وقررت كل من (إثيوبيا، والصين، وإندونيسيا، وسنغافورة، وماليزيا، وتركيا، وسلطنة عمان، والإمارات، والمغرب، وأستراليا، والمكسيك) تعليق استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس"، كما أعلنت هيئة سلامة الطيران الأوروبية (تتبعها 28 دولة) عن تعليق استخدام تلك الطائرات في أوروبا.

وقالت الهيئة، في بيان: "كإجراء احترازي، قررنا تعليق استخدام جميع طائرات (737 -8 ماكس) و(737 – 9 ماكس) في أوروبا"، بحيث يتم منع أي طائرات تجارية من هذا الطراز من دخول دول الاتحاد الأوربي أو الخروج منها.

وأعلنت أيضا كل من شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية، و"كوم إير" للطيران بجنوب إفريقيا، و"جول" البرازيلية، و"جت إيرويز" الهندية، و"ايستار جيت" الكورية، و"إير شاتل" النرويجية، وكايمان الجوية (جزر كايمان)، تعليق استخدام الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس".

وهناك حوالي 350 طائرة بوينج 737 من طراز ماكس 8 تعمل لدى 54 شركة طيران، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ورغم إغلاق معظم دول العالم أجواءها بوجه طائرات بوينج ماكس 8، لا تزال الأجواء في الولايات المتحدة وكندا مفتوحة أمام هذا الطراز من طائرات نقل الركاب.

وطالب نواب أمريكيون بتعليق تحليق طائرات "بوينج ماكس 8"، بينهم الديمقراطيون: إليزابيث وارن، ودايان فاينستاين، وريتشارد بلومانثل، والجمهوري ميت رومني.

وذكرت كايتلان كولينز مراسلة شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية لدى البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، دينيس مويلينبرج، بعد تغريدة كتبها ترامب على حسابه بموقع التدوبنات القصيرة "تويتر" عن سلامة الطائرات.

واعتبر ترامب أن "الطائرات المدنية الحالية أصبحت معقدة بصورة كبيرة جدا"، مضيفا: "لا أريد ألبرت إينشتاين ليقود تلك الطائرات، بل أريد طيارا محترفا يمكنه التحكم بسهولة وسرعة في الطائرة".

وأعرب ترامب عن حنينه لتكنولوجيا طائرات الجيل السابق، قائلاً: "غالبًا ما تكون قديمة وأبسط من ذلك بكثير".

من جهته، قال جيم هول الرئيس الأسبق للمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، إن على بوينج وإدارة الطيران الفيدرالية تعليق تحليق ذلك الطراز من الطائرات، مشيرا إلى أن حوادث التحطم أثارت مخاوف حول السلامة.

وأضاف هول في تصريح لصحيفة "يو أس إيه توداي" الأمريكية، أن ماكس 8 تمثل الجيل الأحدث للطائرات التي تصنع وتباع للعديد من الدول، لذلك لابد من تحديد الخلل قبل إعادة الكثير منها إلى الأجواء، مشيرا إلى أنه "في حال وجود أي مشاكل نظامية أو على علاقة بعمليات الكمبيوتر في الطائرة، يمكن إصلاحها".

وتسبب الحادث في تراجع أسعار أسهم شركة "بوينج"، إذ فقدت 13% من قيمتها، في أكبر انخفاض لها منذ عقدين تقريبا.

في مواجهة حالة الهلع الممتدة، أعربت شركة بوينج عن ثقتها الكاملة في طائراتها من طراز "737 ماكس"، مشددة على أنها في الوقت نفسه تتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء في بعض الدول.

كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تويلدي جيبرمريام، عن أن قائد الطائرة الإثيوبية المنكوبة كان قد أبلغ برج المراقبة بوجود مشاكل في التحكم بالطائرة وطلب الإذن بالعودة للمدرجة بعد فترة قصيرة من بدء الرحلة.

وقال جيبرمريام، في لقاء مع شبكة "سي.إن.إن"، إن تسجيلا يظهر أن الطيار طلب الإذن بالعودة للمدرج بسبب مشاكل فنية في التحكم بالطائرة، من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول الخلل الفني.

وأشار إلى أن المدرج طلب من الطيار العودة، ولكن بعد برهة اختفت الطائرة عن شاشات المراقبة.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أشار إلى تشابه بعض العوامل لما حصل في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية لما حصل مع طائرة إندونيسية من ذات الطراز تحطمت في أكتوبر الماضي فوق بحر جاوة، إذ كلا الطيارين قد طلبا الإذن للعودة للمطار بعد الإقلاع بفترة بسيطة بسبب خلل في نظام التحكم بالطائرة.