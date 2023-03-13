ريال مدريد يفكر في راؤول لخلافة أنشيلوتي

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برز أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس كمرشح محتمل ليحل محل كارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق ، في حالة إقالة المدرب الإيطالي في نهاية الموسم.

وأدى أداء ريال مدريد المخيب للآمال في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتأخر حاليًا بتسع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري ، إلى تعريض وظيفة أنشيلوتي للخطر.

وذكرت صحيفة " آس " الإسبانية، أن راؤول غونزاليس الذي يشرف على فريق ريال مدريد كاستيا برز كواحد من أفضل الأسماء المرشحة وبقوة لخلافة أنشيلوتي.

وأصبح أنشيلوتي قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ريال مدريد، حيث أن المدرب الإيطالي سيكون ضحية الفريق في حالة فشل التتويج بأي لقب كبير هذا الموسم.

في الوقت ذاته ارتبط أنشيلوتي بتولي مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي، الذي يبحث عن بديل في الوقت الحالي لتيتي، الذي ترك زمام الأمور بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022. ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع فريق ريال مدريد حتي نهاية صيف عام 2024.