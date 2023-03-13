تحصين 76610 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية الأولى لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.



وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن منذ بدء أعمال الحملة في 4 مارس الجاري يصل الي 76610 رأس ماشية على مستوى المحافظة.

وأكد مختار ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية للمبادرة، وسرعة تحصين الحيوانات لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد أى حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وأن ما يتم تحصينه من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، والماعز، وأضاف أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.