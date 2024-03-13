بوريل: ما يجري في غزة قمة صراع خطير محتدم منذ قرن من الزمان

قال الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن ما يجري في غزة ليس سوى قمة صراع خطير وغير اعتيادي ظل محتدما بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

وأضاف أن المجاعة في غزة تستخدم كسلاح حرب، موضحا أن هذه أزمة إنسانية وليست كارثة طبيعية إنها ليس فيضانا وزلزالا إنها (أزمة) من صنع البشر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريل في جلسة بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بخصوص التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قال بوريل: "عندما نبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم عن طريق البحر أو الجو، علينا أن نتذكر أننا اضطررنا للقيام بذلك لأن الوسيلة الطبيعية لتقديم الدعم عبر الطرق البرية أصبحت مغلقة بشكل مصطنع".

وشدد المسئول الأوروبي قائلا: "علينا إدانة ما يحدث في غزة بنفس الكلمات التي ندين بها ما يجري في أوكرانيا".